Stretta sui monopattini, caschi e smartphone alla guida: scatta il nuovo codice della strada

Dalle nuove regolamentazioni sui monopattini elettrici alle sanzioni per chi usa tablet e portatili ai caschi. Cambia il codice della strada, con la pubblicazione delle nuove regole in Gazzetta Ufficiale che avverrà entro il 10 novembre, mercoledì. Quindi, questione di giorni.

I monopattini elettrici, prima di tutto, al centro del dibattito soprattutto nella grandi città. Non sarà obbligatorio il casco per i maggiorenni ma si dovranno avere le frecce e i freni in entrambe le ruote (non la targa). Stretta con 6 Km/h da non superare quando si circola nelle aree pedonali mentre si abbassa da 25 a 20 Km/h la velocità massima consentita in tutti gli altri casi.

Altro punto all'ordine del giorno erano le multe aumentate per i cellulari. Non sarà così. Chi verrà beccato con lo smartphone all'orecchio o in mano riceverà infatti le stesse sanzioni previste dall'attuale codice: non aumentano le multe e non ci sarà la sospensione della patente alla prima infrazione. Cambierà però la "platea" degli strumenti oggetto di multe: varranno anche computer portatili, notebook, tablet e dispositivi simili

Sanzione più che raddoppiata per chi parcheggia senza averne diritto all'interno delle strisce gialle riservate ai disabili: si va da un minimo di 168 euro ad un massimo di 672 euro nei casi più gravi, e saranno anche tolti sei i punti in meno tolti dalla patente rispetto ai due attuali. Caschi obbiligatori per tutti, senza più la distinzione tra maggiorenni e minorenni: a

