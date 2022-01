Sanitari positivi, stop alla guardia medica a Favara. Il sindaco: "Situazione straordinaria"

Il Covid persiste nell'Agrigentino e da ieri (13 gennaio) nove Comuni della provincia sono in zona arancione. Oltre al capoluogo, anche Raffadali, Santa Margherita di Belice, Siculiana, Grotte, Santo Stefano Quisquina, Alessandria della Rocca, Porto Empedocle e Favara. In quest'ultimo si registra una criticità dovuta al dilagare della variante Omicron.

"Sospeso il servizio di Guardia medica a Favara. A comunicarlo è l’Asp di Agrigento a causa dell’assenza di alcuni medici dal servizio perché positivi al Covid 19", rende noto il sindaco Antonio Palumbo. "Dalle 20 alle 8 il presidio sanitario non sarà quindi attivo e l'assistenza verrà garantita dal personale medico in servizio presso la postazione di Agrigento in via Giovanni XXIII (ex Ospedale)".

"Le chiamate alla guardia medica di Favara - sottolinea il primo cittadino - saranno quindi deviate automaticamente ad Agrigento. Ci è stato garantito che si tratta di una situazione straordinaria che non si ripeterà. Qualora dovesse prolungarsi questo stato di cose, provvederemo ad attivarci nei confronti dell’Azienda Sanitaria".

