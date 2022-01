Covid, in Sicilia 11.354 nuovi casi ma si allontana la zona arancione

Ancora alto il numero dei nuovi casi di Covid 19 in Sicilia, ma si allontana per adesso la zona arancione. Nelle ultime 24 ore sono stati 11354 su 59167 tamponi processati e l'indice di positività scende al 19,2%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 13048 i nuovi casi su 628756 tamponi e il tasso di positività era al 20,7%. Sono 26 i decessi e 1785 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+24 sul dato di ieri), in lieve calo quelli in in terapia intensiva (-2). L'Isola, oggi, si trova al sesto posto per contagi.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 2927 casi, Catania 3071, Messina 998, Siracusa 1226, Trapani 594, Ragusa 840, Caltanissetta 797, Agrigento 737, Enna 164.

Sono 184.615 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 196.224. Le vittime sono invece 316 mentre ieri erano state 313. Sono 1.181.179 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.190.567. Il tasso di positività è al 15,6%, in calo rispetto al 16% di ieri. Sono 1.668 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 156, lo stesso numero di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.648, ovvero 339 in più rispetto a ieri.

