Covid: si rompe il fronte della scuola in Sicilia, aperti tanti istituti privati

Vacanze natalizie più lunghe per le scuole, ma non per tutte. Nonostante la disposizione della Giunta regionale che consente di posticipare l’apertura a giovedì 13, alcuni direttori didattici faranno suonare regolarmente la campanella di inizio lezioni, soprattutto nelle scuole dell’infanzia privata. “Abbiamo già avuto riscontro di alcuni plessi che già da stamattina accoglieranno i piccoli utenti fino ai 5 anni, questo perché oltre che all’aspetto educativo è importante anche il servizio sociale e per i genitori che lavorano”, spiega Dario Cangialosi, presidente regionale della FISM, Federazione italiana scuole materne, che raggruppa circa 500 istituti.

