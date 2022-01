La Regione chiarisce: in Sicilia chiusi anche i nidi e le scuole dell'infanzia

La Regione Siciliana ha diffuso una nota integrativa, redatta dall’assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale. Il chiarimento è stato sollecitato in particolare dai Comuni. La nota serve a precisare «che il provvedimento di proroga delle vacanze natalizie per tre giorni nelle scuole siciliane si estende anche ai servizi educativi per l’infanzia (0-3 anni)». Alcune istituzioni private hanno comunicato l’intenzione di tenere aperti i nidi e i servizi educativi della prima infanzia sotto la propria responsabilità e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

