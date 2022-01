Boom di contagi a Sant'Agata di Militello, il sindaco: "Le scuole riapriranno il 17 gennaio"

Boom di contagi a Sant'Agata di Militello. Secondo gli ultimi dati, gli attuali positivi al tampone molecolare nel comune del Messinese sarebbero 120. Una condizione che ha spinto il primo cittadino, Bruno Mancuso, ad emettere ordinanze congiunte con tutti i sindaci del distretto che riguardano le scuole ma non solo.

"Vista l’ondata di contagi da Covid e relative varianti che sta interessando anche il distretto di Sant’Agata di Militello - si legge in una nota -, i cui numeri sono difficilmente valutabili ma estremamente preoccupanti per la percentuale elevatissima di positivi che viene individuata tra i soggetti in età scolare; d’intesa con tutti i sindaci del distretto, si è ritenuto di emettere ordinanze congiunte di differimento della ripresa dell’attività scolastica al 17 gennaio 2022 per tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi asili nido, pubblici e privati. Chiusi fino al 16 gennaio anche circoli ricreativi e ludoteche. Successivi provvedimenti saranno adottati in base all’andamento dei contagi".

"Nei giorni scorsi si è registrato un ulteriore aumento dei soggetti positivi nel nostro comune. Pare che nessuno abbia una sintomatologia importante - sottolinea il sindaco - e non ci risultano persone ricoverate.

L’incremento delle positività nei soggetti giovani e di età scolare ci ha indotti ad un differimento della ripresa delle lezioni in presenza, con attivazione della Dad, al 17 gennaio 2022, in attesa di valutare l’evoluzione dei contagi", ha ribadito Mancuso in un post sul suo profilo Facebook.

