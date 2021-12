Covid, 1.404 nuovi casi e 12 morti in Sicilia: aumentano positivi e ricoveri

Salgono nuovamente i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 1404 su 31.618 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 4,4%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1037 i nuovi casi e il tasso di positività era al 3%. Sono 12 i decessi (2 il 14 dicembre, 7 il 13 dicembre, 1 l'11 dicembre, 1 il 10 dicembre e 1 il 9 dicembre) e 779 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+21 sul dato di ieri), 49 in terapia intensiva, stesso numero di ieri. La Sicilia è settima per numeri di contagi giornalieri.

A livello provinciale, 352 i nuovi casi a Messina, 290 a Catania, 248 a Palermo, 117 ad Agrigento, 109 a Caltanissetta, 102 a Trapani, 93 a Siracusa, 72 a Enna, 21 a Ragusa.

Superati i 300mila attualmente positivi in Italia

Sono 23.195 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.677. Sono invece 129 le vittime in un giorno, ieri erano state 120. Sono 634.638 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 776.363. Il tasso di positività è al 3,6%, in aumento rispetto al 2,7 di ieri. Sono invece 870 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 84. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.309, ovvero 146 in più rispetto a ieri. Superati i 300mila attualmente positivi in Italia: secondo i dati del ministero della salute sono 305.653, 8.259 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.282.076, i morti 135.178. I dimessi e i guariti sono invece 4.841.245, con un incremento di 14.802 rispetto a ieri.

