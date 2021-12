Maltempo in Sicilia: a Palermo crollano un'impalcatura e alberi, le Eolie senza collegamenti

Pioggia e grandine in gran parte della Sicilia. I maggiori disagi si stanno registrando nel Palermitano e nel Messinese, dove soltanto un aliscafo ha potuto raggiungere le isole Eolie. Oggi, in gran parte dell'Isola, è prevista allerta gialla per tutta la giornata. Ancora in discesa le temperature, con l'arrivo della tempesta dell'Immacolata, così come è stata ribattezzata dai meteorologi. Per i prossimi giorni prevista neve anche a bassa quota e temperature in calo ovunque.

Maltempo a Palermo

Su Palermo nella notte si è abbattuta una tempesta di vento e di pioggia, che ha causato danni: è crollato il ponteggio di un edificio in ristrutturazione accanto alla sede della Regione a Palazzo d’Orleans. Il vento ha prima squarciato il telo che copriva il ponteggio, poi ha fatto cadere l’impalcatura che sarebbe finita anche su alcune auto parcheggiate. Stamattina, invece, alberi sono caduti in via delle Alpi, danneggiando cinque auto in sosta. È stata chiusa la strada per consentire ai vigili del fuoco la rimozione degli arbusti. A Petralia, stanotte, pioggia e vento ma non ha nevicato. I fiocchi sono invece scesi a Piano Battaglia.

Maltempo a Messina

Il forte vento e il mare forza sei stanno creando problemi nei collegamenti per le isole Eolie. Da Milazzo stamattina è partita solamente la nave Laurana della Siremar che oltre Vulcano, Lipari e Salina tenterà di raggiungere anche Panarea e Stromboli e infine Milazzo. Rimangono isolate Filicudi e Alicudi. Ferma nel porto di Lipari anche la nave della Green Fleet che viene utilizzata per il trasporto dei rifiuti nelle isole minori.

Le previsioni per oggi

Sono previsti per la giornata di oggi forti venti di burrasca e precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, in quasi tutta la Sicilia tranne nel Siracusano e nel Ragusano. La protezione civile regionale che ha diramato l'allerta gialla prevede precipitazioni "sparse, a carattere di rovescio o temporale, sui versanti tirrenici centroorientali, specie nelle prime ore della giornata, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, sui restanti versanti settentrionali centroorientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati deboli".

