Coronavirus, il bollettino: altri 655 casi in Sicilia e incidenza in aumento, calano i ricoveri

Sono 655 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 28.753 tamponi, con un tasso di positività al 2,3%. Prosegue la crescita dei contagi nell'Isola che nell'ultima settimana fa segnare un +28% dei contagi. In aumento anche l'incidenza per 100 mila abitanti, ora a quota 87. Si registrano altre 5 nuove vittime del virus mentre i guariti sono 444.

In lieve calo il numero di pazienti ricoverati negli ospedali siciliani: sono 335 quelli in area medica Covid, 8 in meno rispetto a ieri; stabile invece la situazione nelle terapie intensive con 41 posti letto occupati e 2 ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Catania 206, Messina 129, Palermo 69, Ragusa 62, Siracusa 60, Trapani 46, Caltanissetta 37, Agrigento 33, Enna 13. Salgono a quota 11.304 gli attuali positivi, di cui 10.928 in isolamento domiciliare.

Continua a crescere la curva epidemica in Italia. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i nuovi casi di Covid sono stati 13.764 su 649.998 tamponi, con il tasso di positività al 2,1%. I morti delle ultime 24 ore sono 71, per un totale da inizio pandemia di 133.486. Crescono anche i ricoveri ordinari, di 60 unità, per un totale di 4.689, e le terapie intensive, il cui numero sale a 588 (+15) con 57 ingressi del giorno.

