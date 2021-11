Coronavirus, al via in Sicilia la terza dose per chi è vaccinato da 5 mesi

Via libera alle terze dosi dopo 5 mesi dalla somministrazione. È stata pubblicata la nuova circolare del ministro Speranza e così anche in Sicilia, da domani, al via alla somministrazione della terza dose per chi ha completato il ciclo vaccinale anti-Covid da almeno cinque mesi. Nella nostra Isola sono circa 500 mila i quarantenni e cinquantenni che hanno superato i 5 mesi dall'ultima somministrazione, a questi vanno aggiunti tutti quelli delle altre fasce d'età. Si prevede, dunque, un'impennata di somministrazioni nelle prossime ore in tutta Italia.

Terze dosi in farmacia per la fascia 40-59 anni

E un'altra novità, inerente la fascia d'età compresa tra i 40 e i 59 anni, riguarda le somministrazioni del booster in farmacia. Dopo gli over 60, anche i soggetti non “fragili” della categoria sopramenzionata, da oggi possono ricevere comodamente la terza dose del vaccino anti-Covid 19 nelle farmacie di Palermo e provincia più vicine a casa propria. Tale possibilità è stata estesa dal Commissario straordinario per l’emergenza epidemiologica, gen. Francesco Paolo Figliuolo.

Come fare per ricevere la terza dose di vaccino

In Sicilia per poter ricevere la terza dose basterà recarsi direttamente in uno dei punti vaccinali attivi oppure prenotarsi attraverso la piattaforma dedicata e raggiungibile selezionando l’apposito banner del sito regionale dedicato (https://www. siciliacoronavirus.it) o direttamente all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov. it. È possibile, per chi deve vaccinarsi presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo, prenotare anche tramite https://fiera.asppalermo.org/site/vaccini. Il sistema informatico predisposto dalla Struttura commissariale nazionale, gestito da Poste Italiane, automaticamente permetterà la prenotazione a chi ha i requisiti per farla.

Prenotazioni telefoniche

Le prenotazioni possono essere fatte anche telefonicamente e non solo via internet. Sarà infatti possibile richiedere la terza dose anche chiamando il numero verde 800.00.99.66 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18. Per fissare l’appuntamento sarà necessario indicare il codice fiscale, il numero della tessera sanitaria e quello del telefono cellulare.

Cosa fare se si è ricevuta l'unica dose di vaccino Johnson & Johnson

Chi ha ricevuto l’unica dose Janssen, se sono già trascorsi sei mesi dalla somministrazione, indipendentemente dalla fascia di età può recarsi in un punto vaccinale e ricevere la dose “booster” dei vaccini Pfizer o Moderna.

