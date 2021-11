Coronavirus, il bollettino: in Sicilia altri 501 casi, cala il numero di ricoverati

Sono 501 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 26.307 tamponi, con un tasso di positività dell'1,9%. La curva dei contagi dell'Isola continua a salire ma in modo molto meno ripido: negli ultimi sette giorni l'aumento dei casi segna un +1,8%. Nove i decessi ma sei di questi sono frutto di ricalcolo, 385 i guariti. L'incidenza per 100 mila abitanti è invece a quota 68.

In leggero calo la pressione sugli ospedali: 345 i pazienti ricoverati in area medica Covid, 6 in meno rispetto a ieri; stabile invece la situazione in terapia intensiva con 43 posti letto occupati e 3 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Catania 153, Messina 133, Palermo 74, Siracusa 42, Trapani 35, Agrigento 30, Ragusa 21, Enna 16, Caltanissetta 11. Sono invece 9.734 gli attuali positivi in Sicilia, di cui 9.346 in isolamento domiciliare.

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 10.638, attestandosi per il secondo giorno consecutivo sopra quota diecimila. Con 625.774 tamponi il tasso di positività si attesta all’1,7%. I decessi sono 69, per un totale di 133.034 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in crescita i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in più di ieri con 55 ingressi del giorno (il totale sale a 503), mentre i ricoveri ordinari sono 28 in più (ieri +162), 4.088 in totale.

