Covid, nuova ordinanza di Musumeci: mascherine nei luoghi affollati, ecco le misure per salvare il Natale in Sicilia

A poco più di un mese dal Natale, la Regione sceglie la via della prevenzione per tenere a distanza la zona gialla e provare a frenare i contagi di Coronavirus in aumento. Ed ecco che il presidente Nello Musumeci ha firmato un'ordinanza con alcune nuove misure.

Quella principale è l'obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati.

Il provvedimento è in vigore da oggi e lo sarà fino al 31 dicembre. Ma ecco cosa prevede. Clicca qui per il documento integrale.

Uso della mascherina

Viene introdotto l’obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati. La misura è meno drastica di quella prevista in zona gialla che invece impone di indossare la mascherina all'aperto in qualunque occasione.

Obbligo di tampone

Dovranno sottoporsi all’esame, nei porti e aeroporti siciliani, anche i viaggiatori che arrivano dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente il controllo è già previsto per chi proviene, o vi abbia transitato nei 14 giorni precedenti, dagli Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia, Grecia e Paesi Bassi.

