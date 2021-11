Variante Delta Plus presente anche in Italia: quanto è contagiosa, sintomi ed efficacia dei vaccini

Anche in Italia è arrivata la temibile variante Delta plus. Si tratta di una sottospecie della già contagiosa Delta che aumenta del 10% la circolazione del virus ma che non sarebbe più pericolosa.

Variante Delta Plus, dall'Inghilterra all'Italia

La variante Delta Plus è già presente in maniera massiccia in Inghilterra e anche in Italia ci sono alcuni casi, anche se sotto il centinaio. La Delta è ormai la variante dominante al 100% in tutto il territorio nazionale mentre la Delta plus è stata riscontrata solo a Verona mentre altre varianti fortemente associate a quest'ultima sono state identificate nelle acque dei depuratori di Trieste e Rovereto. Parlando di cifre, secondo l’ultimo rapporto dell’Istituto superiore di sanità, la variante Delta plus è “presente in 10 regioni/province autonome” ed “è stata identificata con 147 sequenze totali in I-Co-Gen”, la piattaforma per la sorveglianza genomica delle varianti.

Variante Delta Plus, più contagiosa del 10%

La variante Delta plus, secondo alcuni studiosi, è più contagiosa del 10%. Per il virologo dell'università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Irccs Istituto ortopedico Galeazzi di Milano: "è presente in piccole percentuali anche in Italia. Il dato inglese è intorno al 6-10% ed esiste da un po'. Il fatto che non abbia preso così tanto slancio vuol dire che non ha una grande capacità diffusiva. Sembra che non cambi le caratteristiche della malattia, ma sarebbe solo un 10% più contagiosa".

Variante Delta Plus, i sintomi

I sintomi dell’infezione sembrano non essere diversi da altri ceppi di Coronavirus. I principali sono temperatura elevata, tosse persistente

perdita o cambiamento dell’olfatto o del gusto.

Variante Delta, la funzione dei vaccini

Gli studi iniziali suggeriscono che è improbabile che questa mutazione abbia un grande impatto sull'efficacia dei vaccini. Secondo gli esperti, i vaccini esistenti sembrano proteggere molte persone dal Covid grave, ma sono necessari livelli molto più alti di anticorpi per proteggersi dalla Delta rispetto al ceppo virale originale.

