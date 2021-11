Coronavirus, il bollettino: la Sicilia supera i 600 contagi giornalieri ma gli ospedali reggono

Ancora in aumento i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono stati 604 i contagi registrati su 26.251 tamponi, con un tasso di positività del 2,3%. La curva epidemia continua a crescere con tutte le province, eccetto Siracusa, che negli ultimi 7 giorni mostrano un trend in aumento. Altre 9 le vittime del virus nell'Isola mentre i guariti sono 419.

Pressoché stabile invece la situazione negli ospedali: sono 321 i ricoverati Covid in area medica, con un aumento di una sola unità rispetto a ieri; in terapia intensiva invece sono 47 i posti letto occupati (-3), con un ingresso in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Catania 243, Messina 132, Palermo 80, Siracusa 68, Trapani 30, Agrigento 26, Caltanissetta 20, Ragusa 11, Enna 6. Gli attuali positivi salgono a quota 8.859, di cui 8.491 in isolamento domiciliare.

Curva epidemica in aumento anche sul fronte nazionale. In Italia i nuovi casi nelle 24 ore sono 8.569: mai così tanti dall’8 maggio scorso; 595.812 i tamponi, con il tasso di positività che si attesta all’1,4% (sette giorni fa era all'1,1%). In aumento anche il trend dei decessi, 67 oggi, per un totale di 132.618 vittime dall’inizio dell’epidemia. Frena invece la crescita delle terapie intensive, che segnano -1 con 37 ingressi del giorno, scendendo a 422, mentre sono ancora in rialzo i ricoveri ordinari, +62, 3.509 in tutto.

La regione con più casi odierni è il Veneto (+1.077), seguita dalla Lombardia (+1.066) e poi Campania (+959), Lazio (+894) e Friuli Venezia Giulia (650). I contagi totali in Italia dall’inizio della pandemia sono 4.835.435. I guariti sono 4.569 (ieri 2.654) per un totale di 4.595.897. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 4.061 in più (ieri +2.654), che salgono a 106.920. Di questi, sono in isolamento domiciliare 102.989 pazienti.

