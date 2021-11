Coronavirus, in Sicilia altri 572 infettati e sale l'indice di positività

Crescono ancora i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Sono 572 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 23.284 tamponi processati e l'indice di positività balza a 2,5% (ieri 1,5%). È quanto riporta il ministero della Salute. Ieri erano stati 504 i nuovi casi su 33.166 test eseguiti. La Sicilia, che continua a registrare un trend in crescita, è quinta per numero di contagi dietro a Lombardia, Veneto, Campania e Lazio. Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva (+2), mentre scendono quelli in regime ordinario (-26). Sono 9, invece, i decessi comunicati (3 del 9 novembre, 4 del giorno prima, 1 del 7 novembre e sempre uno del 27 agosto) e 516 i guariti. Rispetto a mercoledì della scorsa settimana, nell'Isola si registra un incremento giornaliero del 44% di nuovi casi, malgrado un 30% in meno di tamponi processati.

Attualmente ci sono 8.671 positivi in Sicilia, di cui 320 ricoverati in regime ordinario, 50 in terapia intensiva e 8.301 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 296.911 e i decessi a 7.069. Da inizio pandemia sono state 312.651 le persone contagiate dal Covid nell'Isola.

A livello provinciale, è sempre Catania che registra il numero più alto di nuovi contagi, 163, seguita da Messina con 134. Per quanto riguarda il resto dell'Isola, a Palermo sono stati riscontrati 92 nuovi casi, a Siracusa 60, a Trapani 23, a Ragusa 6, a Caltanissetta 33, ad Agrigento 43 e a Enna 18.

A livello nazionale, sono 7.891 i positivi ai test, ieri erano stati 6.032. Sono invece 60 le vittime in un giorno. Ieri erano state 68. Sono, invece, 102.859 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 2.654 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.826.738, i morti 132.551. I dimessi e i guariti sono invece 4.591.328, con un incremento di 5.319 rispetto a ieri.

