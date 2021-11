Quasi 500 migranti nel Canale di Sicilia, un barcone alla deriva

Quasi 500 migranti a bordo di navi delle ong, salvati nel Mediterraneo centrale in condizioni rese difficili dal meteo. Sea-Eye 4 e Rise Above di Mission Lifeline hanno salvato 325 persone in cinque operazioni di soccorso ieri. Tra loro ci sono 153 bambini e 31 donne. «Insieme, gli equipaggi delle nostre navi - confermano le ong - sono stati in grado di salvare 325 vite in 5 operazioni di salvataggio; 153 bambini erano tra i sopravvissuti. Ora sono nelle mani dei nostri premurosi soccorritori».

In mare c'è anche la Ocean Viking di Sos Mediterranee che in due salvataggi ieri ha preso a bordo 139 persone. E Una barca con 75 migranti a bordo è alla deriva nel Mediterraneo centrale. Affermano di essere tra onde alte e forte vento. Lo riferisce Alarm Phone: «Siamo in contatto con 75 persone in pericolo che sono nel panico. Le autorità sono informate e devono lanciare un’operazione di soccorso immediatamente».

