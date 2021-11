Barca con 75 migranti alla deriva tra onde e vento, la Tunisia sventa 9 partenze

Una barca con 75 migranti a bordo è alla deriva nel Mediterraneo centrale. Affermano di essere tra onde alte e forte vento. Lo riferisce Alarm Phone: «Siamo in contatto con 75 persone in pericolo che sono nel panico. Le autorità sono informate e devono lanciare un’operazione di soccorso immediatamente». Ieri la Ocean Viking di Sos Mediterranee in due salvataggi ha preso a bordo 139 persone.

Intanto, la Guardia costiera tunisina ha bloccato, nella notte tra l'1 ed il 2 novembre, nove operazioni di emigrazione irregolare verso le coste europee a partire dalle coste centrali e meridionali della Tunisia. Lo ha reso noto oggi il ministero dell'Interno tunisino in una nota precisando di aver fermato in tutto 127 persone, di cui 118 di diverse nazionalità africane.

Durante le operazioni gli agenti hanno anche sequestrato imbarcazioni e giubbotti di salvataggio utilizzati per le traversate verso l'Italia.

© Riproduzione riservata