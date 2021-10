Coronavirus, il bollettino: in Sicilia 282 casi e curva in salita ma i ricoveri calano ancora

Sono 282 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 12.713 tamponi processati, con un tasso di positività del 2,2%. Negli ultimi sette giorni la curva dei contagi risulta in salita con un aumento del 39%, sale anche l'incidenza ogni 100 mila abitanti che ora è a quota 53. Altri 6 i decessi (3 risalenti a ieri, 1 risalente al 25 ottobre e 2 del 24 ottobre) mentre i guariti sono 412. Gli attuali positivi nell'Isola sono 6.976 di cui 6.661 in isolamento domiciliare.

In lieve calo il numero dei pazienti ricoverati in ospedale: sono 280 quelli presenti in area medica Covid, con un calo di 4 unità rispetto a ieri; stabili invece i posti letto occupati in terapia intensiva che restano 38 con 3 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione dei nuovi casi per province: Catania 72, Palermo 67, Siracusa 42, Caltanissetta 25, Messina 23, Trapani 21, Agrigento 14, Ragusa 11, Enna 7. Quella etnea resta la provincia siciliana con incidenza più alta (99).

Continua a crescere la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 4.598 su 468.104 tamponi, con un tasso di positività che passa all’1% (+0,2% rispetto a mercoledì scorso). I decessi sono 50, per un totale di 131.954 vittime dall’inizio dell’epidemia. Invariate le terapie intensive, 341 come ieri, con 27 ingressi del giorno, mentre prosegue la crescita dei ricoveri ordinari, ormai in rialzo da alcuni giorni: sono 11 in più e 2.615 in tutto.

La regione con più nuovi casi di contagio è la Campania (+592), seguita da Veneto (+539), Lombardia (+513) e Lazio (+503). I casi complessivi, dall’inizio dell’epidemia, sono 4.752.368. In aumento il numero dei guariti, +4.226 per un totale di 4.545.049. Gli attuali positivi sono 319 in più rispetto a ieri, per un totale di 75.365, di cui 72.409 in isolamento domiciliare.

