Maltempo, domani allerta arancione nella Sicilia orientale e gialla nel resto dell'Isola

La fase di maltempo insisterà nelle prossime ore in particolar modo sulla Sicilia, con intense precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco e venti intensi dai quadranti orientali. Per la giornata di domani, mercoledì 27 ottobre, prevista allerta arancione su parte della Sicilia. Allerta gialla prevista sulle restanti aree della Sicilia e sugli estremi settori della Calabria. Lo ha reso noto la Protezione civile regionale in un bollettino. Ancora condizioni di tempo perturbato sulle regioni meridionali a causa della persistenza di un’area depressionaria sul Mediterraneo centrale.

Venti di burrasca e temporali sui settori centro-orientali

L’avviso prevede il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti orientali, sulla Sicilia, con raffiche di burrasca forte o tempesta, specie sui settori sud-orientali. Previste forti mareggiate lungo le coste esposte.

Previsto il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia, con fenomeni più frequenti sui settori centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Ritardi per i voli in arrivo a Fontanarossa

Persiste il maltempo nella Sicilia orientale e, in particolare, a Catania. Non cessano i disagi nei trasporti, soprattutto per il traffico aereo. Si registrano, infatti, ritardi su molti voli in arrivo nello scalo di Fontanarossa come Milano Malpensa, Lamezia Terme, Genova, Torino e Bologna. Regolarmente atterati i voli in arrivo da Verona, Trieste, Milano Linate. Per quanto riguarda i voli provenienti dall'estero hanno accumulato ritardo sull'orario di atterraggio anche il Boeing proveniente da Amsterdam e quello da Praga. Atterraggio ok per la tratte provenienti da Bacau, Sofia, Stoccarda e Bordeaux.

