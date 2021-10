Green Pass, anche in Sicilia piovono certificati di malattia

È boom di certificati per malattia di tre giorni emessi in Sicilia: sempre più no-vax, infatti, li stanno richiedendo ai propri medici di famiglia con lo scopo di aggirare l’obbligo del green pass. Per questo motivo la Federazione regionale dei Medici di Medicina Generale ha inviato una nota a tutti i suoi iscritti nell’Isola invitando a segnalare gli eventuali casi anomali alla Digos e all’Ordine dei Medici e, allo stesso tempo, a procedere con la rinuncia al paziente a causa dell’interruzione del rapporto fiduciario. Negli ultimi giorni, in coincidenza con l’entrata in vigore del green pass obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro, sono state migliaia le esenzioni brevi rilasciate dai medici siciliani: un fenomeno che rischia di allargarsi a macchia d’olio anche perché difficilmente controllabile.

