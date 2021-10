La Sicilia in testa fra le regioni per prime dosi di vaccino: è l'effetto green pass

La Sicilia è salita al primo posto fra le regioni in Italia per somministrazioni di prima dose di vaccino contro il Covid. Il dato, relativo alla giornata di venerdì, è di 8.795 fiale su un totale nazionale di 70.270. Dietro l’Isola la Campania con 8.681, la Lombardia 8.048, più staccato il Lazio con 5.913.

È chiaramente l’effetto del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Oltre al boom delle prime dosi di vaccino, tra l’altro, nell’Isola c’è stato un forte aumento anche dei tamponi processati, che sono stati 50 mila in più rispetto alle 24 ore precedenti. Se si guarda al dato settimanale, da lunedì a venerdì, in Sicilia sono state circa 45 mila le prime dosi somministrate, diecimila in più rispetto alla scorsa settimana. E per effetto del green pass le prime dosi hanno sorpassato i richiami.

La tendenza è confermata dai dati di tutta Italia. La grande maggioranza dei lavoratori italiani ancora senza green pass si è precipitata a fare il tampone per essere in regola. E venerdì, nel primo giorno dell’obbligo, si è registrato il record di certificazioni verdi emesse: sono state 867.039 nel paese, superando il picco del giorno precedente (860.094). Il boom dei «lasciapassare» è dovuto soprattutto alla corsa ai tamponi: ben 653.827, quasi il doppio rispetto al venerdì precedente, quando furono 351.870. Dalla struttura del commissario all’emergenza Francesco Figliuolo segnalano poi la crescita delle prime dosi di vaccino in tutto il Paese: 69 mila, oltre diecimila in più rispetto al venerdì precedente.

