Coronavirus, in Sicilia crollano i nuovi contagi ma crescono i ricoveri. L'Isola al terzo posto per casi giornalieri

Scendono i contagi in Sicilia: sono 183 i nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore su 11.738 tamponi e l'indice di positività è calato all'1,6% (ieri era al 3,5%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. La Sicilia, così, scende al terzo posto per numeri di contagi giornalieri. Ieri erano stati 402 i nuovi positivi su 11.385 tamponi processati. Nel bollettino odierno, sono 6 i decessi ma, come segnala la Regione Siciliana, 4 si riferiscono ai giorni scorsi. Dopo molto tempo, crescono, però, i ricoveri in regime ordinario: +12, mentre sono 399 i guariti.

Attualmente ci sono 13.617 positivi al Covid in Sicilia, di cui 436 ricoverati in regime ordinario, 50 in terapia intensiva e 13.131 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 279.336, mentre i decessi a 6.852. Da inizio pandemia sono 299.805 le persone contagiate dal Coronavirus.

A livello provinciale, sono 19 i nuovi casi a Palermo, 84 a Catania, 23 a Messina, 27 a Siracusa, 6 a Ragusa, 7 sia a Trapani che a Caltanissetta, 10 ad Agrigento, nessun caso a Enna.

A livello nazionale, sono 1.612 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 2.968. Sono invece 37 le vittime in un giorno, ieri erano state 33. Dall’inizio della pandemia i casi registrati sono 4.683.646, i morti 131.068. I dimessi e i guariti sono invece 4.460.482, con un incremento di 2.446 rispetto a ieri mentre gli attualmente positivi al Covid sono 92.096, con un calo di 871 nelle ultime 24 ore.

