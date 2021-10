Coronavirus, Brusaferro "La Sicilia in zona bianca non appena trascorsi 14 giorni"

"La norma prevede che ci siano 14 giorni dove i parametri siano al di sotto di quelli previsti per la zona gialla. Non appena questo tempo trascorrerà si muterà la situazione". Così il presidnete dell'Iss Silvio Brusaferro in merito al ritorno della Sicilia in zona bianca durante la conferenza stampa dell'Iss. Nonostante i dati nettamente in calo da giorni la cabina di regia non ha chiuso un occhio sull'Isola che il prossimo lunedi' 11 ottobre sarà in zona bianca.

