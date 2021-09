Coronavirus, dopo un agosto di fuoco in Sicilia tornano a calare i ricoveri: rallentano anche i contagi

Sono 1.348 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, 21.978 i tamponi processati con un tasso di positività del 6,1%. La curva dei contagi inizia a flettere verso il basso dopo settimane e settimane di aumenti: negli ultimi 7 giorni si registra un calo del 10%. Si registrano altre 21 vittime del virus mentre aumenta considerevolmente il numero dei guariti: 1.322 in un solo giorno.

Un po' di respiro anche per gli ospedali con i ricoveri che tornano a calare: sono 842 i pazienti in area medica (-7 rispetto a ieri) e 115 quelli in terapia intensiva (-3) con 12 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi nell'isola sono invece 28.130 di cui 27.173 in isolamento domiciliare. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania e Messina 353, Siracusa 204, Palermo 131, Trapani 115, Ragusa 108, Agrigento 51, Caltanissetta 32, Enna 1.

Sono 6.735 invece i nuovi casi Covid nelle 24 ore in Italia, contro i 6.761 di ieri ma soprattutto i 7.826 di venerdì scorso: come evidente da qualche giorno, la curva piega verso il basso. I tamponi sono 296.394, con il tasso di positività al 2,3%. I decessi sono 58, per un totale di 129.410 vittime dall’inizio dell’epidemia. Anche i ricoveri sembrano rallentare: quelli nei reparti ordinari sono ancora in calo, 41 in meno, e scendono a 4.164 in tutto, mentre le terapie intensive sono una in più (ieri +15) con 42 ingressi del giorno, e sono 556.

La regione con più casi odierni è ancora una volta la Sicilia, seguita a distanza da Emilia Romagna (+721), Lombardia (+647), Veneto (+637) e Lazio (+430). I casi totali salgono così a 4.559.970. I guariti sono 6.544 (ieri 6.372), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.293.535. Il numero delle persone attualmente positive sale leggermente, 127 in più (ieri +320), e sono 137.025 in tutto, di cui 132.305 in isolamento domiciliare.

