Coronavirus, altri 1.097 nuovi casi in Sicilia: ricoveri stabili, addio alla zona bianca

Sono 1.097 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 17.082 tamponi processati. Il tasso di positività scende al 6,4% (ieri era al 6,5%). E' quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute.

Quindici i morti, ma si riferiscono tutti ai giorni scorsi. In particolare, la Regione comunica che 7 di questi sono deceduti ieri, 4 il 24 agosto, 1 il 23 agosto, 2 il 22 agosto e un altro il 20 agosto.

Piuttosto stabili i ricoveri. Sono 752 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, 1 in più rispetto a ieri. Stabili anche le terapie intensive 103 (1 in più rispetto a ieri) e 9 nuovi ingressi.

L'Isola si conferma sempre prima sia per numero di nuovi casi che per numero di pazienti ricoverati. A questo primato a breve se ne aggiungerà anche un altro, altrettanto triste: sarà infatti la prima regione a passare in zona gialla da lunedì. Domani si attende la comunicazione ufficiale della cabina di regia. Resta in bilico la Sardegna.

Gli attuali positivi sono 26.110, con un incremento di 604 rispetto a ieri. I guariti oggi sono 478.

Sul fronte dei nuovi contagi per provincia, Palermo è prima con 254 casi, seguita a ruota da Catania con 231. A seguire: Siracusa 139, Trapani131, Enna 115, Caltanissetta 96, Agrigento 84, Messina 35 e Ragusa 12.

A livello nazionale, risulta in discesa oggi il numero di nuovi casi in Italia: ne risultano 7.221, contro i 7.548 di ieri. Il numero di tamponi è stato di 220.872 (circa 24mila meno di ieri), e l’indice di positivita è leggermente salito, dal 3,1 al 3,3%. I morti sono 43, contro i 59 di ieri, portando a 128.957 il totale delle vittime finora in Italia dall’inizio dell’epidemia.

Quanto ai ricoveri, lieve incremento nei reparti ordinari, 36 unità (sono 4.059 contro i 4.023 di ieri), sostanzialmente stabili le terapie intensive (sono 503, con +4 su ieri), con 38 ingressi giornalieri (ieri 34).

Gli attualmente positivi in Italia sono 137.057 (ieri 135.724); le persone in isolamento domiciliare 132.495 (ieri 131.202); i dimessi guariti sono finora 4.243.597; il totale di persone testate è al momento 32.268.573; il numero totale di tamponi effettuati - tra quelli processati con test molecolare e quelli con test antigenico rapido - è pari a 82.836.243.

© Riproduzione riservata