La Sicilia vede allontanarsi la zona bianca: i ricoveri in terapia intensiva superano la soglia

Sicilia e Sardegna oltre la soglia del 10% prevista dai parametri per le terapie intensive: Sicilia all'11% con un rialzo di 2 punti, stessa percentuale per la Sardegna che invece è stabile rispetto a ieri. Quest'ultima però tocca quota 14% (+2) nel tasso di occupazione dei reparti, ad un soffio dalla soglia massima. La Sicilia, nell'area medica, è stabile al 19% ma comunque oltre soglia.

Nelle intensive crescono anche i numeri dell'Umbria al 9% (+1%) e della Calabria al 6% (+1%). La Calabria al 15%(+1%) anche in area medica al livello massimo di soglia. L'Italia cresce complessivamente al 6% (+1%) nelle intensive ed è al 7% in area medica. Resta dunque vivo più che mai il pericolo zona gialla per la Sicilia che sfiora anche un'incidenza di 200 casi per 100 mila abitanti, un dato da "arancione" con i vecchi parametri.

L'isola oggi ha registrato 1.491 nuovi casi di Coronavirus su 19.927 tamponi processati, con un tasso di positività del 7.4%. Altre 11 le vittime del virus mentre i guariti sono 679. I ricoverati sono 842 in totale: 740 i pazienti in area medica, con un incremento di 11 unità rispetto a ieri, e 102 in terapia intensiva, 14 in più nelle ultime 24 ore con ben 17 ingressi in rianimazione. Gli attuali positivi sono 24.947 con un aumento di altri 801 casi.

