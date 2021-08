Coronavirus, il bollettino: in Sicilia altri 1.491 casi, boom di ingressi in terapia intensiva

Sono 1.491 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.927 tamponi processati, con un tasso di positività del 7.4%. Altre 11 le vittime del virus mentre i guariti sono 679. Negli ospedali ancora in aumento i ricoveri: sono 740 i pazienti in area medica, con un incremento di 11 unità rispetto a ieri; in terapia intensiva invece si registrano 102 posti letto occupati, 14 in più nelle ultime 24 ore con ben 17 ingressi in rianimazione.

Gli attuali positivi sono 24.947 con un aumento di altri 801 casi. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 374, Catania 247, Messina 246, Siracusa 62, Ragusa 78, Trapani 170, Caltanissetta 141, Agrigento 129, Enna 44.

Sul fronte nazionale sono 6.076 i nuovi contagi Covid di oggi. Con 266.246 tamponi l’indice di positività si attesta al 2,28%. I decessi sono 60, 16 in più rispetto a ieri. In totale dall’inizio della pandemia sono morte in Italia 128.855 persone. Il numero di persone attualmente positive in Italia è 135.325; i dimessi guariti sono finora 4.230.677. Sul fronte dei ricoveri, sono in rialzo quelli in terapia intensiva: 504 contro i 485 di ieri, con 46 ingressi giornalieri contro i 45 di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono al momento 130.185 (ieri ne risultavano 131.142). Il numero totale finora di tamponi effettuati (tra test antigenici rapidi e molecolari) è pari a 82.370.951, per un totale di 32.155.807 persone testate.

© Riproduzione riservata