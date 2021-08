Milano, a migliaia alla camera ardente di Gino Strada

Sono già migliaia in poche ore, le visite al secondo giorno di camera ardente per Gino Strada, allestita presso Casa Emergency in via Santa Croce a Milano. Nella giornata di ieri, sabato 21 agosto, dalle 16 alle ore 22 hanno partecipato circa 4000 persone.

Don Mazzi: «Speriamo non muoia la sua strada»

«È morto Gino, ma speriamo che non muoia la “strada”», ha detto don Antonio Mazzi, fondatore di Fondazione Exodus, ricordando il medico chirurgo scomparso lo scorso venerdì 13 agosto al termine della visita alla camera ardente. «Non possiamo tergiversare in certi momenti, davanti a testimonianze così forti e di fronte ad una città che ha risposto in modo così commovente e vero - ha aggiunto il sacerdote -, spero che non solo possiamo continuare su questa strada, ma che parte del governo venga sulla “strada di Strada”. Non dobbiamo perder tempo, al di là dell’ultima tragedia, è ora che non stiamo a chiacchierare, che le chiacchiere diventino fatti, che i momenti diventino movimenti». Il riferimento è al terzo settore. Per Don Mazzi «va riqualificato e tenuto in debita considerazione, perché è diventato un settore non solo sociale, ma politico. Bisogna lavorare assieme. Dobbiamo smetterla di fare le parrocchiette. Questa morte in questo momento ha una grande testimonianza strategica e, lasciatemelo dire da prete, anche profetico».

Fabio Fazio: «Si sarebbe sorpreso di vedere tutto questo affetto»

«Mi fa molto piacere vedere tutto questo affetto, Gino si sarebbe sorpreso», ha detto il conduttore televisivo Rai, Fabio Fazio, al termine della visita. «Sono triste - ha aggiunto - perché conoscevo Gino da tantissimi anni. Le sue parole sono sempre state esperienziali, come i medici veri, che sono quelli che usano le mani, si sporcano per gli altri. Perché quando lui diceva delle parole, nelle occasioni pubbliche o private, erano parole che erano un regalo per noi, perché parole vere che arrivano da un’esperienza concreta di chi è abituato prima a fare e poi a parlare in un mondo dove di solito si parla e non si fa niente». Il conduttore di «Che tempo che fa» ha sottolineato che «Strada ha speso tutta la vita per gli altri. Un medico che ha curato il maggior numero di persone possibili senza alcuna distinzione. È davvero un grande privilegio aver avuto Gino e un grande vuoto non averlo avuto adesso».

© Riproduzione riservata