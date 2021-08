È morto Gino Strada, il fondatore di Emergency: dal 2014 era cittadino onorario di Palermo

È morto Gino Strada. Il fondatore di Emergency aveva 73 anni. Il medico e filantropo soffriva di cuore.

"La notizia ci ha colto tutti di sorpresa, lasciateci riprendere dal dolore". E' il primo commento della presidente di Emergency Rossella Miccio dopo aver appreso la notizia. Miccio ha annunciato nelle prossime ore una nota dell'organizzazione.

Strada nel 1994 aveva fondato la Ong Emergency insieme con la moglie Teresa Sarti (morta nel 2009): un'associazione umanitaria internazionale per la riabilitazione delle vittime della guerra e delle mine antiuomo che, dalla sua fondazione alla fine del 2013, ha fornito assistenza gratuita a oltre 6 milioni di pazienti in 16 paesi nel mondo.

"Difendere l'uomo e la sua dignità sempre e dovunque. Questa la lezione più bella di Gino Strada che non dobbiamo dimenticare mai. La mia vicinanza ai suoi cari e a tutta @emergency_on": ha scritto il ministro della Salute Roberto Speranza su Twitter ricordando il fondatore di Emergency.

Nel 2014 il sindaco di Palermo Leoluca Orlando gli aveva conferito la cittadinanza onoraria. "Palermo è una delle città più multiculturali del mondo - aveva detto in quell'occasione -, è un onore per me essere cittadino palermitano. Spero di poter viver qui. Ma ha un retrogusto di amarezza perché Emergency presta soccorso nei paesi di guerra".

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata