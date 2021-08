Coronavirus, Galli: "Dubbi su attendibilità della curva, il numero dei contagi è più alto"

"Per leggere correttamente la curva dei contagi da Covid adesso, bisogna soprattutto chiedersi quanto siano attendibili i dati a disposizione in questo particolare periodo dell’anno, agosto e gente in ferie fuori dalla propria sede. Per due fattori in particolare: quanti sono coloro che effettivamente fanno il test; a infettarsi sono soprattutto giovani per la maggior parte asintomatici. È altamente probabile che il numero dei contagi sia molto più alto rispetto a quello ufficiale". Lo ha detto all’Ansa l'infettivologo Massimo Galli, primario dell’Ospedale Sacco di Milano, commentando l’andamento dell’infezione da SarS-CoV-2 in Italia.

"I ricoveri - ha aggiunto Galli - sono lo specchio del fatto che ad infettarsi sono i non vaccinati. In questo periodo le carte sono rimescolate, c'è tanta gente che si è spostata, per questo resta importante la necessità di mantenere l’attenzione". E ha concluso: "Al ritorno alle attività normali, dopo le ferie, di casi in più ne avremo di sicuro, ma il numero di vaccinati è tale da non far temere una nuova ondata del virus con l’impatto drammatico che abbiamo visto nell’autunno scorso".

