Covid, allarme Federfarma: "Cresce la vendita dei tamponi, ma pochi positivi si autodenunciano"

Sono in costante aumento i tamponi antigenici acquistati dai cittadini nelle farmacie per uso personale ma dei quali non c'è tracciabilità mentre cresce anche il numero dei positivi nei controlli effettuati direttamente nelle farmacie siciliane dal personale specializzato ma in questo caso chiunque viene poi' "schedato" con le informazioni inserite in piattaforma.

A lanciare l'allarme è il segretario nazionale di Federfarma, Roberto Tobia, che è presidente europeo del Pgeau per il 2022 e a capo della federazione di Palermo. "Il fai da te presenta un rischio alto, in pochi si autodenunciano in caso di positività", dice Tobia.

Vendita di tamponi fai da te in crescita, dunque, e l'allarme riguarda tutta Italia. Anche in Sicilia negli ultimi giorni si è registrata una maggiore richiesta, che potrebbe essere frutto anche dell'ordinanza dello scorso 13 agosto del presidente della Regione, Nello Musumeci, che prevede tamponi gratis solamente per i vaccinati. Chi non ha ancora ricevuto la somministrazione, per effettuare i test dovrà andare in centri che li eseguono a pagamento dove c'è la tracciabilità oppure affidarsi al fai da te, con un costo inferiore ma ovviamente la possibile positività non viene comunicata agli organi competenti.

