Il caldo non lascia tregua: venerdì nuovo picco e 15 città da bollino rosso, c'è anche Palermo

Continua l'ondata di caldo in Italia, con temperature elevate che ormai da molti giorni sono presenti in quasi tutte le città italiane. Un nuovo picco dell’ondata di calore è previsto per venerdì prossimo con 15 città da bollino rosso, il massimo livello di rischio salute per il caldo indicato dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

I 15 centri urbani sono Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo, dove il bollettino del ministero evidenzia un rischio per la salute per tutti (non solo per le fasce più fragili).

Rispetto a giovedì c'è un incremento di 5 bollini rossi (Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze e Viterbo).

© Riproduzione riservata