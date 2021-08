Incendi, la Sicilia brucia ancora: paura a Gangi e fuga dalle villette a Balestrate, altri volontari dal Veneto

Sessantasei interventi dei vigili del fuoco in corso nel pomeriggio, altri 33 ancora da svolgere. La Sicilia non smette di bruciare, soprattutto le province di Palermo, Trapani e Catania dove gli incendi anche oggi sono più numerosi.

Roghi in buona parte dolosi e che in alcuni casi ostacolano anche il transito delle auto come nel caso della strada statale 120 "Dell'Etna e delle Madonie" dove il traffico è rallentato dal km 80,400 al km 84 a Gangi, sulle Madonie, per la presenza di un incendio ai margini della carreggiata.

Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco è intervenuto anche il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Provincia di Palermo

Sono oltre 25 gli incendi attivi nel pomeriggio n provincia di Palermo. Quelli più gravi a Gangi e Balestrate dove le fiamme hanno minacciato le abitazioni e dove sono intervenuti i mezzi aerei. Interventi anche nella zona di Termini Imerese a pizzo Belmonte e Monte San Calogero. Ad alimentare le fiamme i 41 gradi e il vento caldo che soffia da due giorni in provincia di Palermo.

A Balestrate l'incendio è divampato in contrada Sicciarotta, a Balestrate. Gli abitanti di alcune villette si sono riversati per strada in preda al panico. Le fiamme hanno lambito le loro abitazioni.

Difficili i soccorsi per via dell'estensione del rogo partito da più punti fuoco. Incendi anche a Campofiorito in contrada Bosco Parrino e nel monrealese in contro Agrifoglio e Aglisotto. I vigili del fuoco e i forestali sono impegnati anche a Montelepre e Belmonte Mezzagno. Al momento tutte le squadre in servizio sono impegnate sui vari fronti.

Provincia di Trapani

Sull'autostrada A29 diramazione "Alcamo-Trapani", invece, il traffico è rallentato in direzione Alcamo, a causa di un incendio ai margini della sede autostradale. Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, anche in questo caso ha operato il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Le fiamme in queste ore stanno danneggiando anche il patrimonio naturale del bosco di Scorace tra Calatafimi-Segesta e Buseto Palizzolo in provincia di Trapani.

E per far fronte ai tanti incendi che in questi giorni flagellano la Sicilia, il dipartimento nazionale della Protezione Civile ha attivato la colonna mobile AIB della Regione del Veneto in supporto della Regione Sicilia. Il Veneto ha già inviato a Palermo e provincia due funzionari dei servizi forestali (direttori delle operazioni di spegnimento) e 14 volontari con 5 mezzi operativi delle organizzazioni di volontariato convenzionate con la Regione per le attività di antincendio boschivo (l'Ana e le associazioni di Cogollo del Cengio. Nove e Montecchio Maggiore).

Nelle prossime ore si aggregheranno ulteriori squadre di Valdobbiadene, Valdagno, Vittorio Veneto, Fumane e Ana, con almeno 15 volontari che verranno impiegati in affiancamento al personale della Regione Sicilia, potenziando così l'attività di pattugliamento e di spegnimento dei moltissimi casi di incendio che si stanno verificando ancora sul territorio.

Le squadre venete saranno impegnate in Sicilia almeno fino al 10 agosto, ma non si escludono turnazioni e l'invio di altri uomini per consentire l'avvicendamento dei volontari considerate le elevate temperature e le numerose richieste di intervento.

