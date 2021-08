Incendi, interpellanza a Draghi da 40 deputati Pd: "In Sicilia prevenzione e risarcimenti"

''Potenziamento delle attività di controllo del territorio, rafforzamento degli strumenti per la prevenzione e gestione degli incendi anche in termini di disponibilità di risorse umane e sostegno economico alle famiglie e alle imprese siciliane che hanno subito danni dagli ultimi devastanti incendi''. Sono queste le richieste che quaranta deputati del Partito Democratico hanno avanzato al presidente del Consiglio in un'interpellanza urgente promossa dai parlamentari siciliani Santi Cappellani, Carmelo Miceli, Fausto Raciti e Pietro Navarra.

''Non è ammissibile - affermano Cappellani e Miceli - che la Sicilia continui ad essere devastata dagli incendi con una puntualità impressionante, quasi metodica. Non c'è estate nella quale, con l'arrivo dello scirocco, puntualmente non arrivino anche le fiamme a divorare centinaia di ettari di bosco e campagne, con danni enormi per l'ecosistema e le aziende agricole. E non c'è provincia dell'isola che, come sta accadendo in questi giorni per Catania, Palermo e Trapani, non sia stata investita dalla devastazione delle fiamme".

E aggiungono: "Dinanzi a questo stato di cose è evidente che qualcosa non funziona. È

per questo - concludono - che chiediamo al governo nazionale di farsi carico di verificare se le disposizioni contenute nel piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi siano adeguate e se vengano effettivamente osservate''.

© Riproduzione riservata