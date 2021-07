Coronavirus, in Sicilia tutti i dati in peggioramento: preoccupa la crescita dei ricoveri

La quarta ondata di Coronavirus in Italia sembra aver avuto inizio, così come dichiarato da Nino Cartabellotta Gimbe e la Sicilia è tra le regioni che fa registrare i numeri peggiori, non solo in termini di nuovi positivi giornalieri ma anche di ricoveri. La settimana appena conclusa ha fatto registrare un notevole incremento anche degli ingressi in terapia intensiva e delle persone decedute, così come si evince dai dati della protezione civile.

Nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono stati 3.600, il 63,2% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 99,5%. Ma è cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato al 3,9%. Soltanto nella giornata di ieri, ad esempio, si è registrata una crescita del 7%, un vero record.

Come detto, anche il numero degli attuali positivi è salito di 2798 unità arrivando ad un complessivo di 7921. Le persone in isolamento domiciliare sono 7700, 2747 in più.

I ricoverati, ad oggi, sono 221, di cui 29 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 51 unità. E per gli ingressi in terapia intensiva si tratta di un +150%. Il numero dei guariti (225.151) è cresciuto di 784 unità rispetto alla settimana precedente. Complessivamente le persone decedute in Sicilia sono 6024.

