Coronavirus, il bollettino: in Sicilia 457 casi ma la curva cresce più lentamente, boom di ricoveri

Sono 457 i nuovi casi di Coronavirus registrati quest'oggi in Sicilia su 6.395 tamponi, con il tasso di positività al 7,1%. Non si registra nessuna nuova vittima nelle ultime 24 ore mentre sono appena 11 i nuovi guariti. La curva dei contagi continua dunque a crescere anche se a una velocità ridotta rispetto a 7 giorni fa, l'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti invece è salita a quota 78: solo Sardegna (109), Lazio (87) e Veneto (83) fanno peggio.

Il dato maggiormente preoccupante però riguarda quello dei ricoveri ospedalieri, parametro ormai decisivo per definire le fasce delle varie regioni. Oggi in Sicilia si registrano 24 ricoverati in più nei reparti Covid, per un totale di 216 pazienti (7,5% dei posti occupati), mentre in terapia intensiva i ricoverati sono 28 (-1 rispetto a ieri) e non si registrano nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Caltanissetta 142, Palermo 128, Catania 83, Ragusa 60, Siracusa 33, Trapani 8, Messina 2, Enna 1. Nessun nuovo contagio in provincia di Agrigento. Il Nisseno resta la provincia con l'incidenza nazionale più alta: raggiunta quota 287. Male anche Ragusa a 214, poi Agrigento 129 ed Enna 97. Gli attuali positivi nell'Isola sono 8.367, con un incremento di 446 rispetto a ieri.

In Italia i nuovi contagi sono 3.117 nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività al 3,5%. Anche a livello nazionale la curva è ancora in crescita pur avendo diminuito la sua accelerazione. Il numero dei deceduti di oggi è di 22 (ieri 7) per un totale di 127.971 morti dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda i ricoveri sono 1.512 quelli attuali (+120) e 182 in terapia intensiva (+4) con 11 ingressi del giorno (ieri +16).

Il numero delle persone attualmente positive è 68.236 con un incremento 1.979; le persone in isolamento domiciliare sono 66.542 (+1.885); i dimessi guariti sono 4.124.323 con un incremento di 1.114 unità. I casi positivi al Covid dall’inizio della pandemia salgono a 4.320.530. La regione con casi giornalieri è il Lazio con 550 nuovi casi; segue l’Emilia Romagna con 469 nuovi positivi; Sicilia (+457); Veneto (+407); Toscana (+361).

