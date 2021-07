Coronavirus, in Sicilia altri 568 casi e il tasso di positività sale al 7%. Crescono i ricoveri, nessuna vittima

Sono 568 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia su 8.025 tamponi processati e il tasso di positività subisce una notevole impennata arrivando al 7% (ieri 4,6%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 626 i nuovi contagi su 13.735 tamponi processati. Salgono ancora i ricoveri ordinari (+10) e quelli in terapia intensiva (+2). Nessun decesso, nell'Isola, nelle ultime 24 ore.

Attualmente in Sicilia ci sono 7.921 positivi al Covid, di cui 192 ricoverati in ospedale, 29 in terapia intensiva e 7.700 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 225.151 mentre i decessi sono fermi a 6.024. Da inizio pandemia sono state 239.096 le persone contagiate dal Coronavirus.

A livello provinciale, a Caltanissetta sono stati registrati 115 casi, a Palermo 96, a Ragusa 76, a Messina 66, ad Agrigento 63, a Catania 56, a Siracusa 36, a Trapani 32 e ad Enna 28.

A livello nazionale, sono 4.743 i nuovi casi e 7 i morti. Effettuati 176.653 tamponi, il tasso di positività sale al 2,7% (+0,7%). Aumenta anche la pressione sugli ospedali: terapie intensive +6, ricoveri +52. I guariti sono 1.001 e con un incremento di 3.734 unità crescono anche oggi gli attuali positivi raggiungendo il numero totale di 66.257. La Sicilia resta al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri dietro al Lazio.

