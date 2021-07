Vaccini, in Sicilia un crollo delle prime dosi

Il numero dei nuovi vaccinati in Sicilia è crollato e la ripresa dell’afflusso negli hub riguarda principalmente il popolo delle seconde dosi.

«Da 10 giorni il trend è in pericolosa discesa. C’è la sensazione che alcune fasce di età stiano mollando, e non possiamo permettercelo», dice l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza. Soprattutto nell’ultimo week-end il numero delle prime dosi si è dimezzato rispetto a un paio di settimane fa.

In un articolo sul Giornale di Sicilia in edicola domani Giacinto Pipitone fornisce tutti i numeri sulle dosi di vaccino disponibile e sulle categorie della popolazione non ancora immunizzate.

