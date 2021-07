In Sicilia riparte la corsa al vaccino degli over 60

È ripartita la campagna di vaccinazione in Sicilia. Nonostante il gran caldo, folla e code oggi alla Fiera del Mediterraneo di Palermo, dove circa duemila utenti hanno dovuto sopportare pure il malfunzionamento dell’aria condizionata. Anche negli altri hub siciliani è stata riscontrata una forte affluenza.

Dopo una fase di stanca, tutti gli indicatori evidenziano l’aumento delle somministrazioni a partire dagli over 60, la fascia d’età più indietro in confronto alle altre regioni, come racconta Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola domani, nel quale vengono forniti i numeri sull’andamento della campagna vaccinale.

L’impennata delle vaccinazioni può essere decisiva in un momento in cui la variante Delta preoccupa le autorità sanitarie. Nelle ultime 24 ore - racconta Andrea D’Orazio in un altro servizio del Giornale di Sicilia di domani - all’aeroporto di Punta Raisi sono risultati positivi tre ragazzi siciliani, due provenienti da Madrid e uno da Lisbona.

Quest’ultimo aveva fatto scalo a Malpensa, ma si è convinto comunque a fare il test rapido. Ancora da verificare se si tratti di casi Delta. In attesa dei risultati del sequenziamento genetico anche 15 ragazze di Rosolini, positive al rientro dalla Spagna, tutte vaccinate e al momento in isolamento domiciliare.

