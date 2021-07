Il Coronavirus torna a correre in Sicilia: superati i 200 casi in 24 ore, risale l'incidenza

Torna sopra quota 200 il numero di contagi giornalieri da Coronavirus in Sicilia: sono 219 quelli registrati nelle ultime 24 ore, oggi al primo posto per nuovi casi in Italia. I tamponi processati sono stati 11.850, il tasso di positività sale all'1,8%. La curva dei contagi dunque ha invertito la sua rotta e si conferma nuovamente in salita. Non si sono registrati nuovi decessi causati dal Covid mentre ci sono altri 119 guariti. Giovedì scorso i casi erano stati 137 e il tasso di positività era all'1,3%.

Stabile la situazione ospedaliera con 128 ricoverati in regime ordinario (-1 rispetto a ieri) e 20 posti letto occupati in terapia intensiva (+1) con due nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania 52, Palermo 44, Caltanissetta 38, Ragusa 29, Trapani 21, Agrigento 12, Siracusa 10, Enna 8, Messina 5. I positivi accertati in Sicilia sono al momento 3.457, 100 in più rispetto a ieri.

Risale la curva epidemica anche in Italia. I nuovi casi oggi sono 1.394, dato più alto dal 12 giugno scorso. Con 174.852 tamponi il tasso di positività sale allo 0,8%. I decessi sono 13 (ieri 14), per un totale di 127.731 vittime dall’inizio dell’epidemia. Stabili le terapie intensive (ieri -7), che rimangono a 180 totali con 8 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari calano di 37 unità (come ieri) e sono 1.197 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è come detto la Sicilia con 219 nuovi positivi; seguono Lombardia (+215), Campania (+162), Veneto (+149), Lazio (+112) ed Emilia Romagna (+94). I casi totali salgono così a 4.267.105. I guariti sono 1.749 (ieri 1.735), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.097.905. Gli attualmente positivi diminuiscono di 371 unità (ieri -739), e scendono a 41.469 in tutto, di cui 40.092 in isolamento domiciliare.

© Riproduzione riservata