Coronavirus, Gimbe: "In Sicilia nuovi casi in aumento", vaccinato soltanto il 33,6% della popolazione

Nuovi casi in aumento in Sicilia nell'ultima settimana ma, fortunatamente, i posti letto in ricovero ordinario che terapia intensiva sono sotto la soglia di saturazione. A rilevarlo, il monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sull'emergenza pandemica.

"Nella settimana dal 30 giugno al 6 luglio in Sicilia si registra una performance in miglioramento sui casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, ma si evidenzia un aumento dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente. Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva", sta scritto nel documento.

La percentuale di popolazione che in Sicilia ha completato il ciclo vaccinale è il 33,6%, a cui si aggiungere, sempre secondo il report, un ulteriore 19,4% solo con prima dose. Gli over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale sono il 76,5% a cui aggiungere un ulteriore 5,9% solo con prima dose.

La popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è il 62,7% a cui aggiungere un ulteriore 16,7% solo con prima dose. Tra chi ha un’età compresa tra 60 e 69 anni ha completato il ciclo vaccinale il 49,9% a cui aggiungere un ulteriore 23,4% solo con prima dose. La percentuale di popolazione over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è del 22,6%.

