Domenica d'inferno in Sicilia, incendi da Menfi a Scopello: emergenza a Enna

Domenica d'inferno in Sicilia con incendi in quasi tutte la province. Decine le autobotti dei vigili del fuoco impegnate, così come in soccorso sono giunti anche i canadair.

Incendi nel Palermitano

Decine di incendi vengono segnalati nella zona del Partinicese. Le fiamme sono divampate anche lungo l’autostrada A29 tra Balestrate e Partinico. In alcuni momenti l’autostrada è stata chiusa al traffico per l'intenso fumo e per le fiamme che hanno lambito la sede stradale. In azione tutte le squadre dei vigili del fuoco che stanno cercando, non senza difficoltà, di fronteggiare i vari fronti del fuoco. Gli incendi sono divampati nella zona di Madonna del Ponte, minacciando anche la chiesa, in contrada Passarello, a Montelepre, a Camporeale, Grisì e Valguarnera. Inoltre, un incendio è divampato a Bagheria. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. Le fiamme sono state appiccate ad un cumulo di rifiuti abbandonato tra via Dolce Impoverile e via del Fonditore. Il rogo ha bruciato sterpaglie, copertoni e cumuli di spazzatura.

Incendi nel Trapanese

Un incendio di grosse dimensioni sta mettendo a dura prova in queste ore gli uomini della forestale del distaccamento di Castellammare e del Trapanese. La zona interessata dal fronte del fuoco è tra Monte Sparagio e Castello di Badia. Sul posto sono giunti un Falco3, un elicottero in dotazione alla Forestale per dare manforte soprattutto nelle zone impervie agli uomini che stanno operando a terra. Ad aiutare anche due squadre di associazione di protezione civile con due mezzi adatti allo spegnimento e un'autobotte del comune per rifornire di acqua. Spento un incendio che aveva minacciato un campo di grano e stava per propagarsi nelle aree limitrofe.

Incendi nell'Ennese

Emergenza incendi in provincia di Enna dove - tra Regalbuto, Gagliano, Agira e Nicosia - diversi roghi hanno devastato centinaia di ettari di terreni e danneggiato campi di grano e pascoli. In azione i vigili del fuoco del Comando provinciale, uomini della forestale e i canadair.

Incendi nell'Agrigentino

Brucia anche la provincia di Agrigento. Roghi sono segnalati vicino a Menfi.

