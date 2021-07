Incendi, Musumeci chiede l'Esercito. Oggi vertice con Curcio: "Carcere a vita per questi delinquenti"

Musumeci chiede l'Esercito per fermare gli incendi. Un sos che non è passato inosservato. "Roma ha risposto - dice lo stesso governatore -, accogliendo la mia richiesta". Questa mattina è in programma la riunione dell'Unità di crisi nazionale della Protezione civile, presieduta da Fabrizio Curcio. "Vi parteciperemo in video, da remoto - spiega Musumeci -. Affronteremo le due emergenze del momento: cenere vulcanica e incendi".

Musumeci ha anche sottolineato di essere "preoccupato per l'evolversi della situazione nei pressi di Troina, nell'Ennese dove ieri si è registrata la situazione più allarmante.

L'emergenza

In Sicilia è emergenza: fino a ieri sera erano in corso ben 11 fronti di fuoco Nelle operazioni sono stati impegnati centinaia di volontari di protezione, 4 Canadair e 2 elicotteri coordinati dal Corpo Forestale della Regione e a supporto delle azioni di spegnimento dei Vigili del Fuoco e della stessa Forestale.

Il dirigente della Protezione Civile Salvo Cocina ha chiesto rinforzi che hanno riguardato soprattutto Troina dove le fiamme hanno coinvolto un'area molto estesa che ha raggiunto i territori di Agira e Regalbuto. "Troppi terreni agricoli abbandonati e incolti anche a ridosso delle case", ha detto Cocina. "Il sistema comunale e regionale di protezione civile ha fatto il possibile, ma è una lotta impari contro delinquenti. Occorre in questi giorni un'azione di polizia e militare da parte dello Stato", ha aggiunto. Un'accusa che ha fatto seguito alle parole dure di ieri di Musumeci secondo cui "ci vorrebbe la galera a vita per questi delinquenti".

Le fiamme a Troina

Un canadair e un elicottero Sono entrati in azione all'alba per spegnere gli ultimi focolai nella zona di Troina. I mezzi aerei stanno operando nella zona di Feudo Nuovo dove ci sono ancora alcuni focolai. Questa mattina si registrano nuovi incendi a Grammichele, nel Catanese, e a Castellammare del Golfo, nel Trapanese. Ieri sono stati 34 i roghi che hanno distrutto decine di ettari di bosco e macchia mediterranea in tutta la Sicilia. Le zone più colpite sono nel Palermitano, in particolare quella del Partinicese, dove l'autostrada è rimasta bloccata per diversi incendi lungo la carreggiata. Nel Trapanese i vigili del fuoco sono entrati in azione nella zona di Castellammare, tra Monte Sparagio e Castello di Baida.

Ad Agrigento fiamme a Menfi, mentre a Siracusa, devastata in questi giorni da decine di roghi, anche ieri un incendio tra contrada Spalla e contrada Targia ha provocato l'evacuazione di un parco acquatico e di un albergo. Sempre nel Siracusano, tra Lentini e Carlentini, fiamme ad Avola e Cassibile, a Noto, tra Vizzini e Francofonte. Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ha chiesto l'intervento dei militari dell'esercito nelle aree rurali.

© Riproduzione riservata