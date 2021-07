Vaccini in Sicilia, da domani a martedì nuovo "Open Day" dai 12 anni in su

Da domani, domenica 4 luglio, a martedì 6 luglio, la Regione Siciliana rilancia gli Open Days. Tutta la popolazione, dai 12 anni compiuti in su, potrà vaccinarsi senza prenotazione in tutti i punti vaccinali delle province siciliane, con i sieri Pfizer e Moderna.

L’obiettivo è immunizzare quanti più cittadini possibile, in funzione anche delle varianti virali rilevate anche in Sicilia. Una iniziativa dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana che fa il paio con le altre iniziative intraprese nell'Isola per aumentare il numero dei vaccinati.

Lidi e spiagge

Dalla prossima settimana sarà possibile vaccinarsi davanti al mare nella spiaggia palermitana di Mondello ma analoghe iniziative partiranno contemporaneamente in tutte le località di villeggiatura della Sicilia.

Ristoranti e supermercati

La campagna vaccinale in Sicilia deve subire un'accelerazione e nascono nuove iniziative per cercare di somministrare le dosi a più persone. Con il progetto #NoVacciniNo[Ri]parti frutto di un protocollo d'intesa siglato ieri tra Confcommercio Palermo e la struttura commissariale per l’emergenza Coronavirus della Città metropolitana di Palermo, si dà il via alla vaccinazione anche nei supermercati, nei ristoranti e vengono attivate corsie speciali alla Fiera del Mediterraneo per i dipendenti delle aziende che vogliono immunizzarsi dal Covid in orario di lavoro o a qualsiasi orario del giorno e della notte.

Nei paesi del Palermitano

Medici Usca “in tour” per vaccinare nei paesi del Palermitano. Da martedì le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca), in servizio presso la struttura commissariale, andranno comune per comune.

Le prime tappe del #VacciniTour saranno martedì 6 luglio a Trappeto, mercoledì 7 ad Altofonte e giovedì 8 a Roccapalumba.

