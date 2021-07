Da lunedì vaccini in spiaggia a Mondello e nei luoghi della movida

Dalla prossima settimana sarà possibile vaccinarsi davanti al mare nella spiaggia palermitana di Mondello ma analoghe iniziative partiranno contemporaneamente in tutte le località di villeggiatura della Sicilia.

I primi turisti - scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola - hanno ricevuto la seconda dose, completando co- sì il ciclo di vaccinazione, nell’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo.

Lo spettro di un aumento dei contagi per effetto della variante indiana ha fatto suonare l’allarme: per questo motivo la Regione Siciliana ha coinvolto i tre commissari per l’emergenza Covid di Palermo, Catania e Messina a cui è stato affidato il compito di rilanciare la campagna di vaccinazione attualmente in fase di stanca.

Da lunedì prenderà il via il «piano movida» con sanitari e amministrativi che gireranno a bordo di camper per le città siciliane a caccia di persone da vaccinare: nel capoluogo uno dei primi posti ad essere presidiato sarà il Nautoscopio sul lungomare del Foro Italico ma anche piazza Sant’Anna, nel centro storico, ritrovo di tantissimi giovani nelle ore serali.

Di mattina la vaccinazione si potrà fare a Mondello dove la struttura commissariale aprirà anche un info-point – l’altro sarà attivo in via Ruggero Settimo tra il teatro Politeama e il Massimo - in cui chiedere le informazioni ed eventualmente fissare l’appuntamento per ricevere la propria dose del siero anti Covid.

