Coronavirus, il bollettino: Sicilia prima per nuovi contagi in Italia ma calano ancora i ricoveri

Sono 142 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore, con l'Isola che oggi è la prima regione in Italia per nuovi contagi. I decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati tre, 335 invece i guariti: gli attuali positivi in Sicilia scendono a quota 4.031, 196 in meno rispetto a ieri.

Cala la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in regime ordinario sono 155, 7 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva sono occupati 20 posti letto (-4) e non si registrano nuovi ingressi in rianimazione.

Sul fronte nazionale i casi di Covid in Italia registrati oggi sono 776 con un tasso di positività allo 0,4%. I morti di oggi sono 24 (ieri 42, ma con un ricalcolo di giorni precedenti), per un totale da inizio pandemia di 127.566. Continua a calare la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 83 in meno di ieri, per un totale di 1.593; i pazienti in terapia intensiva 23 in meno di ieri (appena 4 gli ingressi del giorno, ieri erano stati 9), per un totale di 247.

Il maggior numero di nuovi casi si è registrato come detto in Sicilia (142), davanti a Lombardia (129), Campania (120), Veneto (52) e Lazio (51). I casi totali dall’inizio della pandemia sono 4.259.909. Gli attualmente positivi rispetto a ieri sono diminuiti di 2.383 unità, per un totale di 50.441, i dimessi/guariti sono 3.135 in più, in tutto 4.081.902. I positivi in isolamento domiciliare risultano 48.601, in calo di 2.277 rispetto a ieri.

