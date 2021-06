Coronavirus, Sicilia da oggi tutta bianca: Musumeci revoca le ultime due zone rosse

Sicilia da oggi tutta in "zona bianca". Revocate con effetto immediato dalla pubblicazione dell'ordinanza del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, le ultime due "zone rosse": Santa Caterina Villarmosa, nel Nisseno, e Valguarnera Caropepe, in provincia di Enna. Per l'intera Isola, dunque, valgono le disposizioni previste per tutto il territorio nazionale.

La scorsa settimana, la prima in zona bianca per la Sicilia, ha fatto registrare risultati molto favorevoli, come già la settimana precedente: sono sensibilmente diminuiti i nuovi positivi e i ricoverati. Sono diminuiti anche i ricoverati in terapia intensiva, i nuovi ingressi in terapia intensiva e le persone decedute.

I nuovi positivi in Sicilia, nota l’Ufficio statistico del Comune di Palermo, sono stati 784, il 37,1% in meno rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrata una diminuzione del 31,3%. È l’incremento settimanale più basso dallo scorso mese di settembre.

