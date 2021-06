In Sicilia caccia a 300mila over 60 non vaccinati: obiettivo contattarli e convincerli a immunizzarsi

Parte la caccia agli over 60 siciliani per convincerli a vaccinarsi. L'Asp di Palermo, come scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, chiederà ai medici di famiglia che non hanno aderito alla campagna di vaccinazione di fornire i nominativi dei loro pazienti che ancora non si sono vaccinati per contattarli direttamente.

Nei prossimi giorni l'iniziativa potrebbe essere estesa in tutta la regione. Nel mirino ci sono oltre 300mila over 60 che non hanno ancora ricevuto neppure una dose di vaccino. E la convinzione è che non tutti siano no vax.

"In tanti non si sono vaccinati perchè non possono raggiungere gli hub a causa di problemi fisici o perchè non c'è nessuno che possa accompagnarli", spiega il segretario regionale della Federazione italiana dei medici di Medicina generale Luigi Galvano.

L'ipotesi è di potenziare la presenza nel territorio creando mini squadre di due medici che possano recarsi a casa di chi è in difficoltà.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE