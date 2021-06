Coronavirus, 67 nuovi casi in Sicilia: mai così bassi da 9 mesi

Crolla sotto quota 100 il numero dei nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore: sono 67 con 11.632 tamponi, con un tasso di positività allo 0,6%. Si tratta del numero più basso di contagi dal 14 settembre scorso quando furono 65 i positivi riscontrati. L'Isola abbandona il podio delle regioni con più contagi giornalieri, resta stabile a quota 6 invece il numero dei morti mentre i guariti sono 383. I positivi al Covid in Sicilia calano a quota 4.431.

Sempre in calo la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in regime ordinario sono 175, 10 in meno rispetto a quanto riportato nel bollettino di ieri; in terapia intensiva si trovano invece 23 pazienti, un saldo di -4 nelle ultime 24 ore. Non si segnalano nuovi ingressi in rianimazione. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania 15, Agrigento 11, Trapani e Ragusa 10, Palermo e Siracusa 8, Caltanissetta 4, Enna 1. Nessun nuovo contagio in provincia di Messina.

Sono 753 invece i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo di 174 unità rispetto a ieri. L’indice di positività è pari a 0,4%. Il numero di tamponi effettuati è 192.541 (ieri 188.191). Il numero dei decessi è 56, superiore ai 28 indicati ieri ma comprende anche i 21 relativi a ricalcoli delle Regioni relativi al periodo marzo-maggio 2021. Il totale delle persone finora decedute in Italia dall’inizio della pandemia è quindi di 127.418.

In calo anche il numero di persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva: sono 306, contro 328 di ieri, con 8 ingressi del giorno contro i 12 di ieri. Il numero totale di persone ricoverate nei reparti ordinari è oggi di 1.899, contro le 2.027 di ieri. In isolamento domiciliare sono in totale 58.030 (ieri 62.309), mentre il numero di persone attualmente positive è pari a 60.235. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

© Riproduzione riservata