Variante Delta, Brusaferro: "Focolai anche in Italia, possono eludere i vaccini"

"Anche in Italia ci sono focolai di varianti, come quella Delta, che presentano una maggior trasmissibilità e hanno la potenzialità di eludere almeno parzialmente la risposta immunitaria. Questa situazione deve essere osservata con grande attenzione, perché in alcuni Paesi ha mostrato una crescita rapida". Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel punto stampa sull'analisi dei dati Covid-19.

"Vuol dire che serve grande attenzione nell’individuazione dei casi, nel loro tracciamento e anche nel sequenziamento dei virus, per cogliere eventuali situazioni di queste varianti e contenerle più rapidamente possibile - aggiunge -. Il raggiungimento di un’elevata copertura vaccinale, rappresenta lo strumento essenziale per prevenire ulteriori recrudescenze".

"Tutte le Regioni hanno indici di contagio Rt sotto l’1, alcune lo sfiorano. Nel complesso il rischio è basso in quasi tutte e anche i dati dell’incidenza ci dicono che quasi tutte hanno raggiunto il livello della cosiddetta zona bianca, perché è la terza settimana che hanno un’incidenza settimanale per 100mila abitanti inferiore a 50. Questo consente il tracciamento sistematico dei casi e il contenimento".

